Instalar Dni electrónico en Ubuntu 13.04

Voy a intentar contaros como instalé el soporte para el DNI electrónico en Ubuntu 13.04.

Primero metemos nuestro lector de tarjetas. Después metemos este comando como administrador:

sudo apt-get install pcscd pcsc-tools Tras esto metemos este comando:

lsusb Deberíamos ver en una de las entradas algo como Smartcard device reader o similar, según nuestro modelo de lector de tarjetas, en mi caso: Advanced Card Systems, Ltd ACR38 SmartCard Reader Bajamos este paquete y lo instalamos.

http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/distribuciones_linux/Ubuntu_Precise_opensc-dnie_2.0.0-2_i386.deb Para instalar el módulo PCKS#11 manualmente debemos ir en Firefox a Herramientas/Opciones/Avanzado/Cifrado/Dispositivos de seguridad Seleccionamos “Cargar”. Damos un nombre al módulo. (Por ejemplo “DNIe-RCM Modulo PKCS # 11”) Le damos la ruta manualmente del módulo (Sin las comillas) : “/usr/lib/dnieopensc-pkcs11.so“ Pulse el botón “Aceptar”. Instalamos el certificado raíz dando al menú Editar/Preferencias/Avanzado/Cifrado/Ver certificados. Seleccionamos la pestaña Autoridades y pulsamos Importar. Elegimos el fichero del certificado con nombre ac_raiz_dnie.crt que se encuentra en el directorio /usr/share/opensc-dnie/ , navegando hasta el con el explorador, y Aceptar. Marque las tres casillas de confianza. Ahora probamos aquí por ejemplo si funciona. https://av-dnie.cert.fnmt.es/compruebacert/compruebacert

Si nos sale una página con el titulo “Esta conexión no está verificada, Ha pedido a Firefox que se conecte de forma segura a av-dnie.cert.fnmt.es, pero no se puede confirmar que la conexión sea segura.” con una advertencia, no pasa nada, pulsamos en Entiendo los riesgos y luego en añadir excepción. Confirmar y aceptar. Si sale una ventana con nuestros datos encabezada con “ Su DNIe acaba de ser verificado. Esta usted en disposición de un Certificado de Autenticación Activo. ” ya podemos hacer uso de nuestro DNI electrónico.

Es recomendable sólo conectar el DNI electrónico cuando nos dispongamos a hacer alguna operación.

Por falta de tiempo, no podré contestar comentarios con preguntas, pero podéis plantearlas de todos modos para que otros usuarios os ayuden, o si conocéis alguna forma mejor de hacerlo.

