¡Me han baneado! Por qué?

Bueno hoy queria hablar del juego mas jugado del facebook, y de kabam.

En esta sección hablaremos de las injusticias de kabam, que solo les importa hacer dinero sin importarles la verdadera verdad de los tramposos del juego, en este juego quienes tiran de tarjetas de creditos son los mas señoritos y si se quejan a kabam por algo les hacen mas caso que a los que no compran gemas, este es el caso de un compañero y amigo que por su persona no voy a revelar, pero hace unos dias se celebro un torneo de poder y sin ningun motivo le banearon la cuenta, en vez de coger y mirar como un jugador en solo 3 dias creo que es el torneo puede hacer mas de 200 millones de poderio, me gustaria que me lo explicaran si no hacen trampas, o a esos jugadores les permiten todo, por que yo creo que si, y no es en un torneo son en varios torneos que siempren estan los mismos, eso es casualidad??? o no.

Y si preguntan por que te han baneado solo te dicen que:

Gracias por contactarnos.

Debido a nuestras políticas de privacidad no podemos hablar de los asuntos sobre otro jugador. Es necesario que este jugador se comunique con nosotros para que procedamos a la revisión de su caso.

Gracias por su comprensión.

Saludos,

Olympia G

Servicio al Cliente de Kingdoms of Camelot

Y claramente es un mensaje automatico, no tienen la cara de mandar mensajes ellos, y para ponerte en contacto con ellos te puedes tirar horas buscando en la pestaña de informar.

Yo solo espero que a esta persona le vuelvan a activar la cuenta y verdaderamente vallan a por los verdaderos tramposos de este juego, y se dejen de tantas tonterias y de joder este juego, que solo quieren hacer dinero y que la gente este enganchada horas y horas, ellos solo quieren ver su bolsillo lleno de dinero cada mes, sin importarles las personas que lleban años en su cuenta.

Y en el foro de kabam hay un enlace de para las quejas que cuando a ellos nos le interesa que la gente lo vean lo borran.

http://community.kabam.com/forums/showthread.php?149329-%C2%A1Me-han-baneado!-Por-qu%C3%A9&p=827429#post827429

Algunos comentarios que estan en el foro.

Yo he intentado ponerme en contacto varias veces con kabam por 4.300 en subir una carta, por diversos motivos y la respueta la misa, “q sólo atendemos a usuarios de pago, q ya se te ha contestado y damos por cerrada la incidencia y lo peor aún, cuando te enfadas y dices las cosas claras te dicen q se te pueden aplicar las normas de uso” osea que como no te calles te banean.

El tal Noob_5C6QTKS injuriando y calumniando, otro q pega capturas de pantalla d kocmon, pero esto en q se ha convertido? en colegiales resentidos pq no han sabido hacer el examen y ponen verde al profesor en las paredes del WC?

Plantemonos todos de una vez, pongamonos de acuerdo, no es cuestión de hacernos todos amigables en las alianzas, podemos seguir atacandonos después de esto y con respeto, pero ahora PAREMOS ESTO, HABLEMOS, PONGAMONOS DE ACUERDO Y NO NOS CONECTEMOS HASTA QUE LOS DE KABAM NO DEN EXPLICACIONES!!!

Bueno si alguien tiene ese mismo problema, que le han baneado y no les dan explicación comentarlo aqui, y desde esta web intentaremos hacer lo posible o si no a denunciarlos entre todos, o ya se tomaran medidas contra Facebook y Kabam.

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado