a partir de ahora en esta web pondremos los scritp y ayudas para poder jugar a king of camelot, unas ayudas para combatir contra kabam, ya que a ellos solo van por sus intereses y llenarse sus bolsillos de dinero sin hacer caso a las peticiones o quejas de los jugadores. en nuestra pagina de dicho nombre, espero que dejen sus comentarios gracias.

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado