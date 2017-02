¿Porque ponemos nuestra intimidad en la red?

Recuerdo un libro de cuando era pequeño, era un libro que hablaba sobre el futuro de la carrera espacial. En el se detallaba que los astronautas tendrían como una especie de esfera, que sería como un pequeño ordenador flotante, en gravedad cero, y que les acompañaría a todos sitios para ofrecerles información.

Albert Einstein, uno de los genios del pasado siglo XX ya temía esto: “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de perdidos/desconectados”.

Ahora, con la llegada de los smartphones, los estudios revelan que pasamos una media de 2 horas mirando la pantalla de nuestro móvil, pero lo que es más grave es que en medio de una cena con los colegas estemos hablando por Whatsapp con un comensal que esta en la misma mesa. Aunque esto pueda sonar algo anecdótico o sin importancia, yo veo esto preocupante, porque es como si las nuevas tecnologías nos estuvieran limitando nuestras habilidades de comunicación.

Debemos tener mesura en el uso de estos instrumentos. Es cierto que hay muchas ventajas, el otro día ,por ejemplo, fui a hacer unas gestiones y use Foursquare para hacer checkin, y me salio que un amigo estaba en el lugar, y en efecto lo localice y pude, tras mucho tiempo sin hablar con el en persona. La herramienta me ayudo a saber que habíamos coincidido en esa localización, hasta ahí chapó.

Pero uno de los puntos más importantes que debemos cuidar es la privacidad. Ahora en medio de aplicaciones y servicios webs que se comunican entre si, y donde puedo entrar con una cuenta de Google, twitter o Facebook en varios sitios a la vez, o vincularlos. Puede ser una comodidad en cierta parte, pero estoy sacrificando toda la información privada que introduzca en Internet, y no digo sólo que algún gobierno o una corporación se haga con mis datos.

No creo que a una agencia de inteligencia le interese mucho mi vida, o que a una multinacional le interese saber mis gustos para ofrecerme banners acordes con mis gustos, es algo que tampoco es trascendental (Tengo muchas herramientas para evitar ese tracking, no sólo quitando los banners con Adblok plus xD ) , lo que me inquieta es el peligro que ciertas personas pueden correr, especialmente grupos vulnerables, como menores de edad, gente que este amenazada o sufra acoso de cualquier tipo, etc…

Con un poco de ingeniería social, más de un pederasta ha conseguido obtener toda la información sobre una víctima, para luego amenazar en usar la información obtenida en su contra.



Con un mínimo de conocimientos, una persona puede obtener la confianza de la víctima, entrar en una de sus redes sociales, obtener algunos de sus datos como sus apellidos (viendo por ejemplo los amigos de la víctima, y buscando hermanos, primos, para obtener los apellidos). Tras obtener los apellidos pueden usar las páginas blancas para conocer el domicilio y el teléfono, y con Google street view pueden ver hasta la fachada de su casa, o conocer cuantos metros cuadrados tiene la vivienda con la aplicación del catastro.

Con las publicaciones se obtiene más información, viendo los amigos o las fotos se puede conocer que lugares frecuenta la víctima, sus aficiones, y si la víctima usa varios servicios de diversa índole, LinkedIn por ejemplo, puede conocer hasta sus datos de curriculum, haciéndose pasar por un contacto. En definitiva, todas estas técnicas están englobadas en la ingeniería social, una de las habilidades más importantes que todo hacker sabe usar para obtener la información que necesita.

Por ello apelo a la prudencia a la hora de ofrecer información por Internet, sobre todo a ese grupo más vulnerable de personas que son más propensos a que sean víctimas de acoso, sexting, o de robo de información por alguien con malas intenciones.

