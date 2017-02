Facebook emitirá su propio dinero electrónico

Una vez mas facebook es noticia tras sus movimientos con los drones solares para llevar internet al tercer mundo, parece que también se planea llevar al mundo su propio sistema de pagos, al estilo de PayPal (el estándar de pagos en eBay y muchos otros sitios web). Según el Financial Times, la compañía de Mark Zuckerberg está a punto de recibir la aprobación por las autoridades irlandesas para lanzar un servicio que permitirá a los usuarios almacenar dinero en Facebook y utilizarlo para pagar a otros.



De este modo, según indica la información, Facebook podría emitir unidades con valor monetario reclamables a la empresa y que podrían emplearse a lo largo de toda Europa. Al parecer, Facebook está en conversaciones también con empresas de transferencias de dinero internacional de nueva creación (TransferWise, Moni Technologies y Azimo) para trabajar de manera conjunta. Estos pagos electrónicos son de vital importancia en mercados emergentes, donde muchos usuarios quieren contar con la posibilidad de disponer de medios de pago electrónico sin utilizar las tarjetas de crédito convencionales emitidas por los bancos. Así, gigantes del comercio electrónico en China como Alibaba y Tencent tienen también sus propios sistemas de pagos electrónicos

