Truco: Deshabilitar advertencia “Controlador no firmado digitalmente”

Windows XP incorporó un sistema de firma digital para los controladores (o drivers). Para que un controlador sea aceptado por Windows XP sin problemas, éste debe poseer un certificado digital que lo hace compatible con Microsoft. Supuestamente, esto garantiza que no tendremos problemas con el software.

Si queremos instalar un driver no firmado, podemos hacerlo, pero Windows nos advertirá con un cartel de error que esto puede traernos problemas. En realidad, nadie puede asegurarnos esto: ni siquiera el mismo Windows. Lo malo es que con cada nuevo hardware que instalemos, aparecerá un molesto ícono para “quitar el hardware con seguridad“, ya que el sistema lo considerará “peligroso para la estabilidad”.

Para deshabilitar el control de controladores no firmados:

Hacer clic derecho en el ícono de [Mi PC] y elegir [Propiedades] Una vez allí, en la solapa [Hardware], hacemos clic sobre el botón [Firma de controladores] En donde se nos pregunta [¿Qué acción desea que realice Windows?], conviene seleccionar [Ninguna: instalar el software sin pedir mi aprobación]

De esta manera, no volveremos a recibir la advertencia.

